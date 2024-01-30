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Salihli Sporcuları Judo Şampiyonasında Madalya Kazandı - Son Dakika
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Salihli Sporcuları Judo Şampiyonasında Madalya Kazandı

Salihli ilçesinin sporcuları, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı. Ayrıca 4 sporcu da milli takıma seçildi.

Salihli Sporcuları Judo Şampiyonasında Madalya Kazandı
30.01.2024 - 11:57,
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Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi sporcuları 2 madalya kazandı. Dereceye giren 4 sporcu ise milli takıma seçildi.

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na 63 ilden 421 kadın ve 483 erkek olmak üzere 904 judoka mücadele etti. Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılan Salihli Belediyespor Kulübü sporcularından Güner Kıymet Diker +70 kiloda, Mürüvetnur Özkan +70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Ayrıca Salihlili sporculardan Merve Çınar 48 kiloda, Batın Emre Özdemir 60 kiloda Türkiye beşincisi olurken, Gülşen Rümeysa Yıldırım Türkiye dokuzuncusu oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Konya'da dereceye giren sporculardan Güner Kıymet Diker, Mürüvetnur Özkan, Merve Çınar ve Gülşen Rümeysa Yıldırım'ın milli takıma seçildiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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