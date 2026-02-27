Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa\'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan müdahalenin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.
Mücadelenin 68. dakikasında skor maalesef 2-1 oldu. Aina'nın sağ kanattan arkaya doğru ortaladığı top Hudson Odoi'de kaldı. Sol çaprazdan uzak direğe doğru şutunu çıkartan Hudson-Odoi farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe kazandı. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Vitor Pereira'nın öğrencileri, adını son 16 turuna yazdırdı.
