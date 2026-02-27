Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa\'ya galibiyetle veda etti
27.02.2026 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk mücadelede rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOLÜ HIZLI HÜCUMLA BULDU

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

NOTTINGHAM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

SIDIKI CHERIF MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan müdahalenin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.

Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

NOTTINGHAM FARKI BİRE İNDİRDİ

Mücadelenin 68. dakikasında skor maalesef 2-1 oldu. Aina'nın sağ kanattan arkaya doğru ortaladığı top Hudson Odoi'de kaldı. Sol çaprazdan uzak direğe doğru şutunu çıkartan Hudson-Odoi farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe kazandı. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Vitor Pereira'nın öğrencileri, adını son 16 turuna yazdırdı.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • EK6985EK EK6985EK:
    ???????? Galatasaray dan başkası yalan ???????? 18 43 Yanıtla
    Salih Akinci Salih Akinci:
    5 senedir ilk defa fenebahçeden daha uzun Avrupa’da kalan , gs mi? 27 3
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    OTBAHCEM MAHALLE TAKIMI NA ELENDI.ZATEN MACTA IKI MAHALLE TAKIMININ MACIYDI.INGILIZLER CIDDIYE ALMADI FENEVI MI 11 37 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    talat yelloz geçen sene az alkmaradan dört gol yiyip elenen Kimdi 6 1
  • Hakan1421 Hakan1421:
    kutlamalar başlasın 4 14 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    acayip üzüldüm ya 6 3 Yanıtla
  • Orhan Cat Orhan Cat:
    keremin gol atinca sevinmesine bak sanarsin tur atlatti takima ahaha 1 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 02:10:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.