Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa\'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOLÜ HIZLI HÜCUMLA BULDU

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

NOTTINGHAM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

SIDIKI CHERIF MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan müdahalenin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.

NOTTINGHAM FARKI BİRE İNDİRDİ

Mücadelenin 68. dakikasında skor maalesef 2-1 oldu. Aina'nın sağ kanattan arkaya doğru ortaladığı top Hudson Odoi'de kaldı. Sol çaprazdan uzak direğe doğru şutunu çıkartan Hudson-Odoi farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe kazandı. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Vitor Pereira'nın öğrencileri, adını son 16 turuna yazdırdı.