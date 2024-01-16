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Salomon Çeşme Yarı Maratonu 4 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Salomon Çeşme Yarı Maratonu 4 Mayıs'ta düzenlenecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle Argeus Travel & Events tarafından organize edilecek. Çeşme ilçe merkezi ve Alaçatı'nın da parkurda yer alacağı etkinlikte, yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik yol koşusu da düzenlenecek. Maratona katılmak isteyenler başvurularını 1 Mayıs'a kadar cesmeyarimaratonu.com internet sitesinden yapabilecekler.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu 4 Mayıs\'ta düzenlenecek
16.01.2024 - 09:32,
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Bu yıl ikincisi koşulacak Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle "Argeus Travel & Events" tarafından düzenlenecek.

Çeşme ilçe merkezi ile Alaçatı'nın da parkurda yer aldığı etkinlikte yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik yol koşusu da yapılacak.

Maratona katılmak isteyenler başvurularını 1 Mayıs'a kadar "https://cesmeyarimaratonu.com" internet sitesinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA
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Çeşme Belediyesi, Çeşme, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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