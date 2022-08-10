Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı

10.08.2022 23:06
Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth...

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen. Dahl)SETLER: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11SÜRE: 97 dakika (23' 24' 26' 24')A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Danimarka'yı evinde 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar günü Danimarka ile oynayacak.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Bulgaristan'da Rus yanlısı olmakla suçlanan hükümet ve Cumhurbaşkanı protesto edildi Bulgaristan'da Rus yanlısı olmakla suçlanan hükümet ve Cumhurbaşkanı protesto edildi Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı
Kaynak: DHA

Burhan Felek, Bulgaristan, Yunanistan, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
23:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 23:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement