Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 mağlup eden Tarsus Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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