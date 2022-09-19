Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

19.09.2022 18:30

Salon: Eskişehir Teknik ÜniversitesiHakemler: Ömer Sarı, Derya Çelik, Mustafa ÇeltikerElazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy 2, Ecem Kazar 6, Niray Sena Aral 7, Yaren Gündüz 8, İlknur Yıldızhan Çetin 18, Fatma Ata 5, Fluker 5, Hilal Bayraktar, Hilal Ertaş, Sevda Esenler...

Salon: Eskişehir Teknik Üniversitesi

Hakemler: Ömer Sarı, Derya Çelik, Mustafa Çeltiker

Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy 2, Ecem Kazar 6, Niray Sena Aral 7, Yaren Gündüz 8, İlknur Yıldızhan Çetin 18, Fatma Ata 5, Fluker 5, Hilal Bayraktar, Hilal Ertaş, Sevda Esenler Tunçluer

Tarsus Belediyespor: Ebru Torun, Nihal Güngör Yıldırım 8, Yağmur Bul 12, Hande Kuzu 12, Goodlett 22, Dilara Tongar, Melis Sağdıç

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-26

3. Periyot: 35-40

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 mağlup eden Tarsus Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Tarsus Belediyespor'un kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Lize Karaboğa Kaptan ve Gökhan Dinçer verdi.

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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası
Kaynak: AA

Ömer Sarı, Eskişehir, basketbol, Esenler, Türkiye, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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