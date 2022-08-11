5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 18:30
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Elgar Zulfugarov (Azerbaycan), William Kemfang (Kamerun)Türkiye: İzzet Ünver, Burakhan Tosun, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kırkıt, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elgar Zulfugarov (Azerbaycan), William Kemfang (Kamerun)

Türkiye: İzzet Ünver, Burakhan Tosun, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kırkıt, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz)

Katar: Vasic, İbrahim, Oughlaf, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Saad, Ahmed, Djuke, Sammoud, Nassim)

Setler: 25-22, 21-25, 24-26, 14-25

Süre: 107 dakika (27, 25, 33, 22)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar'a 3-1 yenildi.

İlk maçta Pakistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki son maçında 13 Ağustos Cumartesi İran'la karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Kamerun, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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