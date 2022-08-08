5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

08.08.2022 21:05
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Hassan Pejdami (Katar), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)Özbekistan: Mavlonova, Jalolova, Rustamova, Joldasbaeva, Sativoldieva, Toshkenboeva (Turganbaeva, Reymbaeva, Jamolova, Boymirzaeva)Türkiye: Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hassan Pejdami (Katar), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)

Özbekistan: Mavlonova, Jalolova, Rustamova, Joldasbaeva, Sativoldieva, Toshkenboeva (Turganbaeva, Reymbaeva, Jamolova, Boymirzaeva)

Türkiye: Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Ezgi Akyaldız, Buket Gülübay, Yasemin Özel, İdil Naz Kanbur)

Setler: 13-25, 3-25, 15-25

Süre: 58 dakika (21, 16, 21)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 yendi.

YORUMLAR
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Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Kaynak: AA

Özbekistan, Azerbaycan, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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