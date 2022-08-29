Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

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Kaynak: AA

Volkan Döne, Türkiye, Polonya, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

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