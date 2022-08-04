FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

04.08.2022 22:42
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)Türkiye: Arda Sivas 12, Tan Yıldızoğlu 11, Hamza Mestoğlu 2, Berke Büyüktuncel 14, Samet Yiğitoğlu 6, Özgür Cengiz 7, Karahan Efeoğlu 4, Eray Büyükcangaz 4, Efe...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

Türkiye: Arda Sivas 12, Tan Yıldızoğlu 11, Hamza Mestoğlu 2, Berke Büyüktuncel 14, Samet Yiğitoğlu 6, Özgür Cengiz 7, Karahan Efeoğlu 4, Eray Büyükcangaz 4, Efe Demirel 2, Kerem Konan 2

Litvanya: Kublickas 7, Babraitis 5, Keinys, Murauskas 19, Krivas 14, Rimkus, Klimas, Sarauskas 5, Jocys 5, Bartninkas, Leliukas 6

1. Periyot: 22-17

Devre: 32-27

3. Periyot: 45-48

5 faulle çıkan: 34.55 Hamza Mestoğlu (Türkiye)

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.

Müsabakaya Krivas'ın faul atışından bulduğu sayılarla başlayan rakibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan Türkiye, dördüncü dakikayı 10-2 üstün geçti. Daha sonra toparlanan Litvanya, bitime 3 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (11-12) ay-yıldızlı ekip periyodu 22-17 önde tamamladı.

İki takımın da birer basket bulabildiği ikinci periyodun ilk 5 dakikasını Türkiye 24-19 üstün geçti. Milliler, devreyi 32-27 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, 22. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 36-27. Karşılaşmanın 26. dakikasında Karahan'ın basketiyle skoru 43-37'e getiren Türkiye karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, 48-43 üstünlük kurdu. Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Türkiye, bitime 3 dakika kala 54-54 beraberliği yakaladı. Arda ile üst üste sayılar bulan Türkiye, bitime 1 dakika 13 saniye kala 59-57 öne geçti. Son bölümü büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı.

Yarı finale yükselen Türkiye, 6 Ağustos Cumartesi günü Sovenya ile karşılaşacak.

İzmirli sporseverlerin milli takımı yalnız bırakmadığı müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 47 madalya kazanarak rekor kırdı
Kaynak: AA

Hırvatistan, Yunanistan, Polonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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