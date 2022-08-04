Müsabakaya Krivas'ın faul atışından bulduğu sayılarla başlayan rakibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan Türkiye, dördüncü dakikayı 10-2 üstün geçti. Daha sonra toparlanan Litvanya, bitime 3 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (11-12) ay-yıldızlı ekip periyodu 22-17 önde tamamladı.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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