FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

01.08.2022 22:51
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ivor Matejek (Çekya), Alessandro Perciavalle (İtalya)Türkiye: Tan Yıldızoğlu 10, Eray Büyükcangaz 5, Kerem Konan 21, Berke Büyüktuncel 11, Samet Yiğitoğlu 6, Arda Sivas 3, Karahan Efeoğlu 2, Özgür Cengiz, Hamza...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ivor Matejek (Çekya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Türkiye: Tan Yıldızoğlu 10, Eray Büyükcangaz 5, Kerem Konan 21, Berke Büyüktuncel 11, Samet Yiğitoğlu 6, Arda Sivas 3, Karahan Efeoğlu 2, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Efe Demirel

Almanya: Machowski 6, Onyejiaka? 15, Brockhoff 16, Ndi, Grunloh 4?, ??Hartmann 3?, Nonfon 2?, Liedtke?, Wulff 10?, Schulte 8?, ?Rapieque

1. Periyot: 14-21

Devre: 39-39

3. Periyot: 51-59

5 faulle çıkanlar: 39.08 Wulff, 39.16 Brockhoff (Almanya)

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup etti.

İlk periyodu 21-14 Almanya üstünlüğünde geçilen maçın devresine 39-39 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 önde tamamlayan Almanya karşısında son çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 68-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karadağ, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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