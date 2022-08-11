Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Hazırlık maçı

11.08.2022 22:27
Basketbol: Hazırlık maçı

Salon: Sinan ErdemHakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Çağlar ÖzkanTürkiye: Cedi Osman 17, Sadık Emir Kabaca 7, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 14, Sertaç Şanlı 10, Alperen Şengün 15, Muhsin Yaşar, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Onuralp Bitim 9, Furkan Haltalı 2, Yiğitcan Saybir,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Çağlar Özkan

Türkiye: Cedi Osman 17, Sadık Emir Kabaca 7, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 14, Sertaç Şanlı 10, Alperen Şengün 15, Muhsin Yaşar, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Onuralp Bitim 9, Furkan Haltalı 2, Yiğitcan Saybir, Melih Mahmutoğlu 11, Doğuş Özdemiroğlu 4

Ukrayna: Bliznyuk 10, Sydorov 6, Mykhailiuk 12, Pustovyi 16, Skapintsev 4, Sanon 6, Tkachenko 3, Voinalovych, Herun 3, Krutous, Lukashov 4, Bobrov 6

1. Periyot: 25-12

Devre: 49-29

3. Periyot: 75-48

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etti.

Ukrayna'nın basketiyle başlayan mücadelede kısa sürede savunma direncini yükselten Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya yükseltti (15-9). Serbest atışları da sayıya çevirerek üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, savunmada rakibini dış atışlara yönlendirerek farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 25-12 üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci bölümünde de temposunu sürdüren Türkiye, rakibinin hücumdaki hatalarının ardından üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi. Dış atışlardan da sayı üreten ay-yıldızlılar, hızlı hücumlarda da skor üretmeye devam etti. İlk yarının son dakikası oynanırken Sadık Emir Kabaca'nın smacıyla farkı iyice açan Türkiye, soyunma odasına 49-29 galip gitti.

Devrenin ardından temposunu daha da yükselten Türkiye, yaptığı etkili savunmayla rakibinin arayı kapatmasına izin vermezken, hücum oyunlarında da etkinliğini sürdürdü. Üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran ay-yıldızlı ekip, hızlı hücumlarla da farkı yükseltti ve karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 75-48 önde noktaladı.

Son çeyrekte pota altında peş peşe sayı üreterek 4 dakika içinde 10 sayı bulan Ukrayna arayı kapatmaya başlasa da Cedi Osman'ın üç sayılık basketiyle ay-yıldızlılar farkı yeniden 21 sayıya yükseltti. Son anlarda Furkan Korkmaz'la peş peşe sayılar bulan Türkiye, karşılaşmayı 96-70 kazandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Furkan Korkmaz, Emin Moğulkoç, Semih Vural, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:30:32. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement