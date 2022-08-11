Basketbol: Hazırlık maçı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Çağlar Özkan

Türkiye: Cedi Osman 17, Sadık Emir Kabaca 7, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 14, Sertaç Şanlı 10, Alperen Şengün 15, Muhsin Yaşar, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 5, Onuralp Bitim 9, Furkan Haltalı 2, Yiğitcan Saybir, Melih Mahmutoğlu 11, Doğuş Özdemiroğlu 4

Ukrayna: Bliznyuk 10, Sydorov 6, Mykhailiuk 12, Pustovyi 16, Skapintsev 4, Sanon 6, Tkachenko 3, Voinalovych, Herun 3, Krutous, Lukashov 4, Bobrov 6

1. Periyot: 25-12

Devre: 49-29

3. Periyot: 75-48

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etti.

Ukrayna'nın basketiyle başlayan mücadelede kısa sürede savunma direncini yükselten Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya yükseltti (15-9). Serbest atışları da sayıya çevirerek üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, savunmada rakibini dış atışlara yönlendirerek farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 25-12 üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci bölümünde de temposunu sürdüren Türkiye, rakibinin hücumdaki hatalarının ardından üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi. Dış atışlardan da sayı üreten ay-yıldızlılar, hızlı hücumlarda da skor üretmeye devam etti. İlk yarının son dakikası oynanırken Sadık Emir Kabaca'nın smacıyla farkı iyice açan Türkiye, soyunma odasına 49-29 galip gitti.

Devrenin ardından temposunu daha da yükselten Türkiye, yaptığı etkili savunmayla rakibinin arayı kapatmasına izin vermezken, hücum oyunlarında da etkinliğini sürdürdü. Üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran ay-yıldızlı ekip, hızlı hücumlarla da farkı yükseltti ve karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 75-48 önde noktaladı.

Son çeyrekte pota altında peş peşe sayı üreterek 4 dakika içinde 10 sayı bulan Ukrayna arayı kapatmaya başlasa da Cedi Osman'ın üç sayılık basketiyle ay-yıldızlılar farkı yeniden 21 sayıya yükseltti. Son anlarda Furkan Korkmaz'la peş peşe sayılar bulan Türkiye, karşılaşmayı 96-70 kazandı.