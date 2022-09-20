Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı; Şırnak Valisi Osman Bilgin , Belediye Başkanı Mehmet Yarka , Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı , kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Yarın Kosova 'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak Cizre Belediyespor, maçı kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: Erkekler Balkan Kupası - Son Dakika

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