Voleybol: Erkekler Balkan Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler Balkan Kupası

20.09.2022 17:22

Salon: ŞırnakHakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir GirenteCizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Winkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya)DOR Chisina:...

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Yarın Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak Cizre Belediyespor, maçı kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Wınkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya)

DOR Chisina: Korelcou Mexim, Moisei Tol, Cuzioç Mihai, Romenov Maxim, Adviev Cecoi, Cozlovsclu Daviil (Usatov Alexei, Sergio)

Setler: 25-17, 25-10, 25-9

Süre: 60 dakika (23, 19, 18) - ŞIRNAK

YORUMLAR
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Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır
Kaynak: İHA

Murat Karakaya, Kemal Kayhan, Semih Çelik, voleybol, Türkiye, Moldova, Şırnak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler Balkan Kupası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: Erkekler Balkan Kupası - Son Dakika
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