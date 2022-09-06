2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

06.09.2022 19:36
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya)Karadağ: Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolicİspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya)

Karadağ: Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolic

İspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12, Willy Hernangomez 14, Brizuela 18, Diaz 2, Juancho Hernangomez 6, Garuba 2, Rudy Fernandez, Parra, Saiz 2

1. Periyot: 17-27

Devre: 31-53

3. Periyot: 48-67

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, dördüncü maçında Karadağ'ı 82-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İspanya gruptaki son maçını yarın, kendisi gibi son 16 turuna yükselen Türkiye ile yapacak.

Karadağ ise son maçını yarın Gürcistan ile oynayacak.

YORUMLAR
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Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: AA

Ukrayna, Letonya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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