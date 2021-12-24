Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 97 kulüpten 233'ü kadın toplam 528 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde klasik ve makaralı yayda bireysel sıralama atışları yapıldı.
Organizasyonda yarın klasik ve makaralı yayda genç takımlar madalya atışı gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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