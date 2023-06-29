Samatta'nın dönüş yolunda dinlediği şarkı Fenerbahçe taraftarlarına gönderme mi? - Son Dakika
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Samatta'nın dönüş yolunda dinlediği şarkı Fenerbahçe taraftarlarına gönderme mi?

29.06.2023 12:37

Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Ally Samatta, dönüş yolunda uçakta dinlediği şarkıyı paylaştı. Şarkının sözlerinde, 'Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim.' ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samatta'nın kendilerine gönderme yaptığını düşündü.

Fenerbahçe'nin bir türlü elden çıkaramadığı Ally Samatta, Genk'te geçirdiği kiralık sezonun ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü. Tanzanyalı futbolcunun dönüş yolunda uçaktan paylaştığı şarkı ise çok konuşuldu.

"ELHAMDÜLİLLAH BEN İYİYİM"

Samatta uçaktan dinlediği şarkıyı takipçileriyle paylaşırken, şarkının sözlerinde, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkının sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samatta'nın kendilerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlarda bulundu.

Samatta'dan Fenerbahçe'ye dönüş yolunda ilginç paylaşım! Dinlediği şarkının sözleri çok manidar
Samatta'nın paylaşımı
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