Samatta'nın dönüş yolunda dinlediği şarkı Fenerbahçe taraftarlarına gönderme mi?

Fenerbahçe'nin bir türlü elden çıkaramadığı Ally Samatta, Genk'te geçirdiği kiralık sezonun ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü. Tanzanyalı futbolcunun dönüş yolunda uçaktan paylaştığı şarkı ise çok konuşuldu.
Samatta uçaktan dinlediği şarkıyı takipçileriyle paylaşırken, şarkının sözlerinde, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkının sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samatta'nın kendilerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlarda bulundu.
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