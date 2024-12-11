Samet Akaydin\'e Tribün Tepkisi

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Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçının ilk golünde hataya sebep olan Samet Akaydin'e tribünler tepki gösterdi. Milli futbolcu devre arasında oyundan alındı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Müsabakanın 5. dakikasında kaleci Livakovic'e geri pasının kısa düşmesiyle konuk ekip golü bularak öne geçti. Bu dakikalardan sonra Samet'in ayağına her top aldığında tribünler yoğun ıslık gösterdi. Tepkilerin devam etmesi sonrası stadyum hoparlöründen 16 ve 19. dakikalarında iki kez, 'tüm takıma destek olunması' konusunda uyarılarda bulunuldu. Islıklar bir süre daha devam ederken, ilk yarının son dakikalarında ise milli futbolcu topu kontrol ettiğinde taraftarlar alkışladı.

Jose Mourinho, karşılaşmanın ikinci yarısına Samet'in yerine Çağlar Söyüncü ile başladı. - İSTANBUL