Samet Akaydin'e Tribün Tepkisi - Son Dakika
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Samet Akaydin'e Tribün Tepkisi

Samet Akaydin\'e Tribün Tepkisi

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçında Samet Akaydin, hatasıyla tepki çekti ve devre arasında oyundan alındı.

11.12.2024 19:59
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Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçının ilk golünde hataya sebep olan Samet Akaydin'e tribünler tepki gösterdi. Milli futbolcu devre arasında oyundan alındı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşıyor. Müsabakanın 5. dakikasında kaleci Livakovic'e geri pasının kısa düşmesiyle konuk ekip golü bularak öne geçti. Bu dakikalardan sonra Samet'in ayağına her top aldığında tribünler yoğun ıslık gösterdi. Tepkilerin devam etmesi sonrası stadyum hoparlöründen 16 ve 19. dakikalarında iki kez, 'tüm takıma destek olunması' konusunda uyarılarda bulunuldu. Islıklar bir süre daha devam ederken, ilk yarının son dakikalarında ise milli futbolcu topu kontrol ettiğinde taraftarlar alkışladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samet Akaydin'e Tribün Tepkisi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Frdun:
    Tepkiler Ali Koç'a olmalı ve kötü yönetimden dolayı istifa etmeli, Aziz Yıldırım'ın başarılarında onda birini bile başaramadı, kulüp sanki uluslararası müsabakalarda futbol oynamıyor piknikte top çeviriyor.. 3 0 Yanıtla
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