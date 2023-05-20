Samet Akaydin, secdeye giden Trezeguet'ye tükürdü mü? İşte tartışmalara son noktayı koyacak görüntü - Son Dakika
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Samet Akaydin, secdeye giden Trezeguet'ye tükürdü mü? İşte tartışmalara son noktayı koyacak görüntü

20.05.2023 14:53

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in gol attıktan sonra secdeye giden Trabzonsporlu Trezeguet'ye tükürdüğü ileri sürülmüştü. Trabzonspor bir açıklama yaparak yaşananları "Rezillik" olarak değerlendirirken, bir taraftar kamerasına yansıyan görüntü Samet'in Trezeguet'ye tükürmediğini gözler önüne serdi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Samet Akaydin'in gol sevincinde secdeye giden Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket çok konuşuldu. Konuya ilişkin Trabzonspor ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar gelirken, tribünden çekilen bir görüntü tüm tartışmaları bitirdi.

EN NET GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Samet Akaydin'in Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen ana ilişkin en görüntü Fenerbahçe tribünlerinden geldi. Bir taraftarın kamerasına yansıyan an da Samet'in Trezeguet'ye değil, çok daha önüne tükürdüğü ortaya çıktı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Samet Akaydin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Taraftar kamerasına yansıyan görüntü:

Samet Akaydin, secdeye giden futbolcuya mı tükürdü? Tartışmalara nokta koyacak açı ortaya çıktı
Samet Akaydin, secdeye giden futbolcuya mı tükürdü? Tartışmalara nokta koyacak açı ortaya çıktı
Trezeguet'in gol sevincine karşı yaptığı harekete tepki gelince Samet Akaydın sessizliğini bozdu: Ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum Trabzonspor'dan, Samet Akaydın'ın hareketi için zehir zemberek açıklama: Rezillik ve iğrençliktir Tükürük krizinde Fenerbahçe'den Trabzonspor'a cevap gecikmedi: Kınıyoruz
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Allah, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Akaydin, secdeye giden Trezeguet'ye tükürdü mü? İşte tartışmalara son noktayı koyacak görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samet Akaydin, secdeye giden Trezeguet'ye tükürdü mü? İşte tartışmalara son noktayı koyacak görüntü - Son Dakika
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