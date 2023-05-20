Samet Akaydin, secdeye giden Trezeguet'ye tükürdü mü? İşte tartışmalara son noktayı koyacak görüntü

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Samet Akaydin'in gol sevincinde secdeye giden Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket çok konuşuldu. Konuya ilişkin Trabzonspor ve Fenerbahçe'den karşılıklı açıklamalar gelirken, tribünden çekilen bir görüntü tüm tartışmaları bitirdi.

EN NET GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Samet Akaydin'in Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilen ana ilişkin en görüntü Fenerbahçe tribünlerinden geldi. Bir taraftarın kamerasına yansıyan an da Samet'in Trezeguet'ye değil, çok daha önüne tükürdüğü ortaya çıktı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Samet Akaydin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Taraftar kamerasına yansıyan görüntü: