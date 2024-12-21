Sami Uğurlu: "1 Puan Değerli" - Son Dakika
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Sami Uğurlu: "1 Puan Değerli"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklama yaptı.

21.12.2024 23:15
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- Sami Uğurlu: "3 puan almak istiyorduk"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Buradan alınan 1 puan her zaman değerli"

İSTANBUL - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçına 3 puan almak için çıktıklarını ama zorlu bir deplasmanda alınan 1 puanın da değerli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Gollerle başladı maç. Oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk ama 2 dakika sonra gol yedik ve maç yeniden başladı. Ön bölgede yüksek toplarda çok güçlü olmayan 3'lüyle oynadıkları için Mert Günok'un vurduğu uzun topları alarak geçiş yapmayı planladık. Ama bunu maçın tamamında yapabilmek efor istiyor. Bu oyunu tutmamızı sağladı. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada da doğru işler yaptık" ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyacı olduklarını da dile getiren Uğurlu, "Çünkü bizim oyunumuz çok enerji istiyor. Sahanın tamamında adam adama oynamak kolay değil. Oyun riskli ama seviyoruz. Kasımpaşa'da da oynadım bu oyunu, burada da devam ediyorum. Bu oyunda birebir mücadelenizi veriyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde zamana ve transfer ihtiyacımız var. 1. ve 2. bölgede yaptıklarımızı 3. bölgede de devam ettirebilseydik çok farklı Alanyaspor izleyebilirdik. 3 puan almak ve serinin devam etmesini istiyorduk. Buradan çok çabuk kurtulup, yukarılara çıkmak istiyorduk. İyi oyunumuzu daha yukarı taşıyabilirsek sıralamada istediğimiz yeri alabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: '1 Puan Değerli' - Son Dakika

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