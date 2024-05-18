Sami Uğurlu: Adil olan da bence beraberlikti - Son Dakika
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Sami Uğurlu: Adil olan da bence beraberlikti

Kasımpaşa Direktörü Sami Uğurlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Adil olan da bence beraberlikti' dedi. Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Uğurlu, maçın adil bir sonuç olduğunu düşündüğünü belirtti ve Kasımpaşa'nın Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

18.05.2024 23:21
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- Sami Uğurlu: "Adil olan da bence beraberlikti"

RİZE - Kasımpaşa Direktörü Sami Uğurlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Adil olan da bence beraberlikti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bir hedef doğrultusunda gelmiştik. Tabii diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ama tamamen buraya galibiyet amaçlı geldiğimizi söyleyebilirim. Tek hedefimiz galip gelmek ve diğer maçlara bakmadan ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlar da hedefliydi. Her zaman üst taraf olarak belirlemişlerdi. Bu deplasmanın kolay olmasını da beklemiyorduk. İkinci yarı özellikle çok fazla pozisyon oldu. Hem Rizespor'un hem Kasımpaşa'nın da iki tarafa da git gel oldu diyebilirim. Ancak tabii ki baktığında da dışarıdan 0-0 çok iyi bir gözükmese de aslında güzel bir maç geçti. Adil olan da bence beraberlikti. Maça baktığımızda iki takım da kazanabilirdi. Burada adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor kupada finalde Beşiktaş'ı yenerse bir de hafta sonu Beşiktaş'ı yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde defa Avrupa kupalarına gitmiş olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Rizespor, Rize, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: Adil olan da bence beraberlikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sami Uğurlu: Adil olan da bence beraberlikti - Son Dakika
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