Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para

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Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalması durumunda kasasına ciddi bir para koyacak.

SÜPER LİG'DEN 100 MİLYONUN ÜZERİNDE GELİR

Süper Lig'de şu ana kadar 26 galibiyet alan Galatasaray, bu zaferlerden 59.8 milyon lira kazandı. Sarı-kırmızılılar beraberlikten ise 4.6 milyon lira kazandı. Süper Lig katılım hakkı ve şampiyonluk gelirleri de eklenince Galatasaray'ın kasasına giren para 131 milyon lira oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM PARASI SERVET DEĞERİNDE

Galatasaray, 1. ön eleme turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalırsa 15 milyon 640 bin euronun sahibi olacak. Kombine satışları, maç günü gelirleri ve yeni sezon formalarının satışıyla birlikte Galatasaray'ın elde edeceği gelir 1 milyar lirayı bulacak.