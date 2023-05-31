Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para

31.05.2023 14:03

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, galibiyet ve beraberliklerle birlikte toplamda 64.4 milyon lirayı kasasına koydu. Şampiyonluk ve Süper Lig katılım haklarıyla birlikte sarı-kırmızılıların kasasına toplam 131 milyon lira girecek. Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kalırsa, 15.5 milyon euro gelir sağlayacak. Galatasaray'ın yan gelirlerle birlikte 1 milyar lirayı bulan bir kazancın sahibi olması bekleniyor.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalması durumunda kasasına ciddi bir para koyacak.

SÜPER LİG'DEN 100 MİLYONUN ÜZERİNDE GELİR

Süper Lig'de şu ana kadar 26 galibiyet alan Galatasaray, bu zaferlerden 59.8 milyon lira kazandı. Sarı-kırmızılılar beraberlikten ise 4.6 milyon lira kazandı. Süper Lig katılım hakkı ve şampiyonluk gelirleri de eklenince Galatasaray'ın kasasına giren para 131 milyon lira oldu.

Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIM PARASI SERVET DEĞERİNDE

Galatasaray, 1. ön eleme turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalırsa 15 milyon 640 bin euronun sahibi olacak. Kombine satışları, maç günü gelirleri ve yeni sezon formalarının satışıyla birlikte Galatasaray'ın elde edeceği gelir 1 milyar lirayı bulacak.

Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
YORUMLAR (1)
  • Fatih Demir: 2-3 yabancının maaşı Cevap Yaz 37 4 Yayından Kaldır
500
Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para - Son Dakika


Son Dakika
14:03 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
14:02 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:57 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
13:56 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:28 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:26 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:22 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:25 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
13:22 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:19 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 14:19:20. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement