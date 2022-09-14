Şampiyon Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika
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Şampiyon Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

14.09.2022 13:32
Şampiyon Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen sitilde takım halinde şampiyon olan milli takımımız, yurda döndü.

Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen sitilde takım halinde şampiyon olan milli takımımız, yurda döndü.

Belgrad'da yapılan şampiyonanın grekoromen stil müsabakalarında Türkiye, 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın; 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, bronz madalya kazandı.

Milli takımımız Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Belgrad'dan İstanbul'a geldi.BURHAN AKBUDAK: HAYAL ETTİM, CANIMI DİŞİME KATTIM KAZANDIM İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burhan Akbudak, "Şampiyon olarak ülkemize döndük, çok mutluyuz. Bize dualarını esirgemeyen, bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Final maçı gitti geldi, çok çekişmeli bir maç oldu. 7-6'nın sonunda gülen taraf biz olduk. Çok hayal ettim, çok hayal kurdum. Altın kemeri kazanmak için hep bugünü hayal ettim ve hayalim gerçek oldu. Hayalimi gerçekleştirmek için canımı dişime kattım, o derece savaştım. Alnımızın teriyle kazanarak ülkemize döndük" dedi.HEDEF 2024 OLİMPİYATLAR

Hedefleri hakkında da bilgi veren milli sporcu, "Tabi kendime hep şunu söylüyordum; dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacaktım. Hedeflerimizi bir ileri seviye çıkardık ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalyasız ülkeme dönmeyeceğim" diye konuştu.

- Ettim
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Kaynak: DHA

Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü - Son Dakika

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