Şampiyon Güreşçi Bulut Yaman'a Destek - Son Dakika
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Şampiyon Güreşçi Bulut Yaman'a Destek

Şampiyon Güreşçi Bulut Yaman\'a Destek
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye şampiyonu Bulut Yaman'ı ödüllendirerek tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 41 kiloda Türkiye şampiyonu olan Manisalı sporcu Bulut Yaman ile antrenörü Abdullah Açıkgöz'ü makamında kabul etti.

Şampiyonada Manisa'yı başarıyla temsil ederek altın madalya kazanan Bulut Yaman'ı tebrik eden İl Müdürü Öztürk, elde edilen başarının Manisa adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Manisa'da güreş branşında güçlü bir altyapının bulunduğunu belirten Öztürk, "Bulut Yaman'ın Türkiye şampiyonluğu, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve sporcularımıza verilen desteğin güzel bir sonucudur. Manisa, güreşte geçmişten gelen önemli bir birikime ve yetenekli sporculara sahip. Amacımız, bu altyapıyı daha da güçlendirerek yeni şampiyonlar yetiştirmek ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil etmelerini sağlamaktır. Bulut'un elde ettiği bu önemli derecenin, güreşe gönül veren diğer genç sporcularımıza da örnek olacağına inanıyorum" dedi.

Başarının arkasında sporcu, antrenör ve ailelerin büyük emeğinin bulunduğunu ifade eden Öztürk, "Sporcumuzu özveriyle hazırlayan antrenörümüz Abdullah Açıkgöz'e ve Bulut'u her zaman destekleyen ailesine teşekkür ediyorum. Genç sporcumuzu gönülden kutluyor, bundan sonraki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İl Müdürü Yunus Öztürk, ziyaretin sonunda Türkiye şampiyonu Bulut Yaman'ı ödüllendirerek antrenörü Abdullah Açıkgöz ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon Güreşçi Bulut Yaman'a Destek - Son Dakika

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