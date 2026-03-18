Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler

18.03.2026 16:21  Güncelleme: 16:28
Afrika Uluslar Kupası finali sonrası Senegal hükmen mağlup sayılırken şampiyonluk Fas'a verildi, Fas halkı kararı sokaklarda kutladı ve Senegal süreci tahkime taşıdı. Şehir merkezlerinde toplanan Faslı taraftarlar, bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araç konvoyları ve meşalelerle yapılan kutlamalar gece boyunca sürdü.

Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan kriz, turnuvanın kaderini değiştirdi. Senegal'in sahadan çekildiği karşılaşma sonrası alınan kararla maç 3-0 hükmen Fas lehine tescillendi ve şampiyon değişti.

KUPA RESMEN FAS'A VERİLİYOR

Afrika Futbol Federasyonu, aldığı kararla kupanın Fas'a teslim edileceğini duyurdu. Finalde sahada kaybeden Fas, hükmen galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

SENEGAL KARARI TAŞIYOR

Şampiyonluğu iptal edilen Senegal cephesi karara itiraz edeceğini açıkladı. Senegal Futbol Federasyonu, süreci tahkime taşıyarak kararın yeniden incelenmesini talep edecek.

FAS'TA SOKAKLARDA KUTLAMA

Kararın ardından Fas'ta büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Şehir merkezlerinde toplanan kalabalıklar, gece boyunca süren kutlamalarla dikkat çekti.

    Yorumlar (2)

  • 250934 250934:
    Dünyada adalet bırakmadılar 1 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Dünyanın en gereksiz kıta kupası!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
