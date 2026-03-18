Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler

Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan kriz, turnuvanın kaderini değiştirdi. Senegal'in sahadan çekildiği karşılaşma sonrası alınan kararla maç 3-0 hükmen Fas lehine tescillendi ve şampiyon değişti.
Afrika Futbol Federasyonu, aldığı kararla kupanın Fas'a teslim edileceğini duyurdu. Finalde sahada kaybeden Fas, hükmen galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluğu iptal edilen Senegal cephesi karara itiraz edeceğini açıkladı. Senegal Futbol Federasyonu, süreci tahkime taşıyarak kararın yeniden incelenmesini talep edecek.
Kararın ardından Fas'ta büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Şehir merkezlerinde toplanan kalabalıklar, gece boyunca süren kutlamalarla dikkat çekti.
