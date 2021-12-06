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Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor - Son Dakika

Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor

06.12.2021 19:36

- Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor Dünya şampiyonu Ukrayna'ya Türk bayrağını dalgalandırmak için gidiyor Yusuf Açık Ukrayna'da kemer maçına çıkacak Eskişehir'de hazırlıklarını tamamlayıp kemer maçına çıkacak olan kick boks sporcusu Yusuf Açık, Türkiye'yi temsilen...

- Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor

Dünya şampiyonu Ukrayna'ya Türk bayrağını dalgalandırmak için gidiyor

Yusuf Açık Ukrayna'da kemer maçına çıkacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hazırlıklarını tamamlayıp kemer maçına çıkacak olan kick boks sporcusu Yusuf Açık, Türkiye'yi temsilen Ukrayna'ya gidiyor.

Türkiye Boks Şampiyonası'ndaki ilk birinciliğini 2008 yılında kazanan ve sonrasında kariyerine kick boks branşında devam eden Yusuf Açık, 2013 'teki Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2015'te dünya birincisi oldu. Başarılarında hız kesmeyen Açık, 2019'da ve son olarak 2021 İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonasın'da ikinci oldu. 12 Aralık'ta Ukrayna'da yapacağı kemer maçı için hazırlıklarına devam eden Açık, günde çift antrenmanla Ukrayna'daki müsabakaya gün sayıyor. Antrenörü 2015 yılında vefat eden şampiyon sporcu, müsabakalara tek başına hazırlanıyor.

"Milli takımda her yıl Türkiye Şampiyonluğu aldım"

Yaklaşık 12 yıl önce boks sporuna başladığını belirten Açık, antrenörü Ali Fidan'ın teşviki ile ilk Türk Şampiyonası'na katıldığını anlattı. Çıktığı ilk maçları kısa sürelerde galibiyet elde ederek başarılara imza attığını söyleyen Açık, "2008 yılında boksa başladım ve ilk hocam Ali Fidan'dı. İki buçuk ay sonra antrenörüm 'Kim Türkiye Şampiyonası'na katılmak ister?' diye sordu. 'Hocam ben katılmak istiyorum' diye öne çıktım. Şampiyonadaki ilk maçımda, 20 saniye sonra baktım ki çocuk baygın bir şekilde yerde yatıyor, nakavt olmuş. İkinci maçımda 20 saniye sürdü ve o turnuvada dört maç yaptım. Dördü de yirmi saniye de bitti. İlk Türkiye Şampiyonluğumu aldım. Milli takımda her yıl Türkiye Şampiyonu olarak bulundum "dedi.

"12 Aralık'ta ringe çıkıp ülkemi temsil edeceğim"

Kick boks branşında da dövüşen Açık, tek başına antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti. Başarılı sporcu Yusuf Açık konuyla alakalı konuşurken, Ukrayna'dan zaferle dönmek istediğinin altını çizdi. Tecrübeli dövüşçü Yusuf Açık, "2013 yılında boksun haricinde kick boksa başladım ve o yıl dünya üçüncüsü, 2015'te ise dünya birinciliği nasip oldu. Yakın zamanda Ukrayna' da Dünya Şampiyonası kemer maçım var. 12 Aralık'ta ringe çıkıp, ülkemi temsil edeceğim. Bu maç için sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyorum. Antrenörüm 2015 yılında rahmetli olduğundan beri hep kendi kendime çalıştım, tek başımayım. Gün içerisinde idmanlarım haricinde derslerim oluyor ve çocuklarımla vakit geçiriyorum. Epey yoğun bir süreçteyim. Artı 91 kiloda bu maçı da alıp tekrar ülkeme Dünya Şampiyonluk kemerini getirmeyi planlıyorum inşallah" mesajını verdi.

Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor
Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor
Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor
Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor

Kick Boks, Şampiyon, Türkiye, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon kick boks sporcusu Ukrayna için gün sayıyor - Son Dakika Spor


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