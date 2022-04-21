Şampiyonlar Adapazarı'ndan - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başarılarını artarak sürdürüyor. Son olarak Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında kendi kategorilerinde Elif Burukoğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Yağmur Şevval Dursun da Türkiye 2'ncisi oldu. Sporcuları tebrik eden Başkan Işıksu, "Elif ve Yağmur ile gurur duyuyor; spor şehri Adapazarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından oluşturulan Gençlik ve Spor Kulübü, kısa sürede birçok branşta şampiyonların kulübü olmayı başardı. Son olarak 19-24 Nisan 2022 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen, Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Elif Burukoğlu, 30 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Yağmur Şevval Dursun 34 kilogram Kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Gelen başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Şampiyonlarımız Adapazarı'mızdan çıkıyor. Tüm arkadaşlarımızı, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Elif ve Yağmur'un başarısından gurur duyduk. Spor şehri Adapazarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarının tüm branşlarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA