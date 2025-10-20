Şampiyonlar Ligi 3. Haftası Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Barcelona - Olympiakos ve Kairat - Pafos karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Barcelona - Olympiakos

19.45 Kairat - Pafos

22.00 Arsenal - Atletico Madrid

22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

22.00 Villarreal - Manchester City

22.00 PSV - Napoli

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund

22.00 Union Saint- Gilloise - Inter

22.00 Newcastle United - Benfica

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt

19.45 Athletic Bilbao - Karabağ

22.00 Chelsea - Ajax

22.00 Atalanta - Slavia Prag

22.00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22.00 Sporting - Olimpik Marsilya

22.00 Monaco - Tottenham

22.00 Real Madrid - Juventus

22.00 Bayern Münih - Club Brugge - İSTANBUL