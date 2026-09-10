Şampiyonlar Ligi açılışında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi açılışında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan 4 maçta Galatasaray, Sporting deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1; Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1 ve Arsenal, Napoli'yi 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 4 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden son iki sezonun şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı Ousmane Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'in golleriyle 6-1 yendi. Konuk ekibin golü, Suleiman Camara'dan geldi.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise İngiltere ekibi Liverpool, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in golünü Marcos Llorente attı.

İngiltere temsilcisi Arsenal da konuk olduğu İtalya'nın Napoli takımını Martin Odegaard'ın golüyle 1-0'lık skorla geçti.

Ligin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, SSC Napoli, Arsenal FC, Liverpool, Sporting, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi açılışında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 01:25:32. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi açılışında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement