Şampiyonlar Ligi'nde Açılış Gecesi

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın uygulanacağı 2024-25 sezonu bu gece oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçın 3'üncü dakikasında Milan, Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 23'üncü dakikada Ibrahima Konate ile cevap veren Liverpool beraberliği sağladı. 41'inci dakikada Virgil Van Dijk ile ikinci golü bulan İngiliz ekibi ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 67'nci dakikada sahneye çıkan Dominik Szoboszlai, Liverpool'un 3'üncü golünü attı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

BAYERN MÜNİH'TEN 9 GOLLÜ GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en gollü maçı Bayern Münih ile Dinamo Zagreb arasında oynandı. Bayern Münih, Allianz Arena'da konuk ettiği rakibini 9-2 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Harry Kane (4), Michael Olise (2), Raphael Guerreiro, Leroy Sane ve Leon Goretzka attı. Dinamo Zagreb'in gollerini ise Bruno Petkovic ve Takuya Ogiwara kaydetti.

KENAN YILDIZ İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Juventus'un sezon başında 10 numarayı emanet ettiği 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçına PSV karşısında çıktı. İtalyan ekibinin 3-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan Kenan Yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle tanışmış oldu. Genç futbolcu, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olmayı da başardı. Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.

ARDA GÜLER, 75'İNCİ DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Real Madrid, mücadeleyi Kylian Mbapee, Antonio Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazandı. Alman ekibinin tek golü Deniz Undav'dan geldi. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken; 75'inci dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Young Boys – Aston Villa: 0-3

Juventus – PSV: 3-1

Real Madrid - Stuttgart: 3-1

Milan – Liverpool: 1-3

Sporting Lizbon – Lille: 2-0

Bayern Münih – Dinamo Zagreb: 9-2