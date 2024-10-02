Şampiyonlar Ligi'nde Gollü Haftalar - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde Gollü Haftalar

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı Inter, 4-0 kazanırken, Dortmund Celtic'i 7-1 mağlup etti.

02.10.2024 01:21
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta 9 maçla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol attığı gecede Inter, Kızıl Yıldız'ı 4-0'la geçerken, Nuri Şahin'in çalıştırdığı B. Dortmund, Celtic'i 7 golle mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta karşılaşmaları başladı. Günün 19.45 seansında Fransız ekibi Brest, Salzburg'u 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Stutgart ise Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı. Saat 22.00'de başlayan maçlarda ise gollü maçlar oynandı. Barcelona, Young Boys önünde 5 golle 3 puana ulaşırken, Manchester City de S. Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu, kilidi açtı

İtalya'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı. Milli futbolcunun golüyle 1-0 öne geçen Inter, 59. dakikada Arnautovic, 71'de Martinez ve 81'de de Taremi'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. İlk maçta Manchester City ile berabere kalan mavi-siyahlılar, puanını 4'e yükseltti.

Nuri Şahin'li Dortmund gol yağdırdı

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Emre Can'ın 7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle açılışı yapan sarı-siyahlılarda Karim Adeyemi hat-trick yapma başarısı gösterirken, Guirassy'nin iki, Nmecha'nın da bir golüyle rakibini 7-1 mağlup etti. Celtic'in tek golü Maeda'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Salzburg - Brest: 0-4

Stuttgart - Sparta Prag: 1-1

Inter - Kızıl Yıldız: 4-0

B. Dortmund - Celtic: 7-1

Barcelona - Young Boys: 5-0

B. Leverkusen - Milan: 1-0

Arsenal - PSG: 2-0

PSV - Sporting: 1-1

S. Bratislava - Manchester City: 0-4 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Gollü Haftalar - Son Dakika

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