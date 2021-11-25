Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü hikayesi ülke futbolunu da etkiledi. Kara Kartal, öne geçtiği Ajax maçını galibiyetle bitirebilseydi 15. sıraya çıkacaktık.

ŞANS KAÇTI

Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Kara Kartal ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırdı. Böylelikle 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla gitme yolunda büyük avantaj yitirdik.

GERİDE BIRAKACAKTIK

Fanatik'in haberine göre; galibiyet halinde 400 puanla 21.500'e ulaşacak olan Türkiye, önünde yer alan Hırvatistan (25.400), Çekya (25.200) ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni (25.125) geride bırakacaktı. Ancak ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz iki gol bu şansı ortadan kaldırdı.

4 TAKIM GİDECEK

Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.

SON GALİBİYET 2019'DA

Beşiktaş Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Temsilcimiz, son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.