Şampiyonlar Ligi şampiyonu sezona galibiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk maçını evinde Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü'nü ile oynadı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın tamamında adeta bir futbol resitali sergiledi. Mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı 14 ve 26. dakikada Abderraouf, 42'nci dakikada Richard ve 45'nci dakikada Barış'ın attığı golle 4-0 gibi net skorla kazanmasını bildi.

"Takımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Öncelikle yeni sezonun Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak yeni sezonda da hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Sezonun ilk maçını kendi evimizde Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü ile oynadık. Karşılaşmayı kaliteli oyuncularımızın ortaya koyduğu başarılı oyunla maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildik. Ben her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu galibiyeti de Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP