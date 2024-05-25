Beşiktaş, Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Beşiktaş semtinde kutlayan takımın başkanı Hasan Arat, taraftara kupa çarşıya gelecek diye söz vermişti. Kutlamalarda taraftarlar, başkan Hasan Arat'a Mourinho ve Lewandowski çağrısında bulundu.

25.05.2024 20:29
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Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Beşiktaş semtinde bir daha kutladı.

"KUPA ÇARŞIYA GELECEK DİYE SÖZ VERMİŞTİK"

Açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Çok güzel, söz vermiştik. Taraftarlarımıza kupa çarşıya gelecek diye söz vermiştik. Yurt dışından çok ciddi yayınlar yapıldı ve Beşiktaş taraftarı tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Çok güzeldi, mükemmeldi... Yıllar boyu unutulmayacak bir şeydi. Şimdi Ağaçlı Yol'da olmamız çok önemli, bu yolun Beşiktaşlıların yolu biliyorsunuz. Size söz verdik ve sporcularımız sözlerini tuttu. Kupayı getirdik, hepinize teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA MOURINHO VE LEWANDOWSKİ SESLERİ

Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Serdar Topraktepe ile birlikte birçok futbolcunun da taraftarlara seslendiği kutlamaların en dikkat çeken kısmı siyah-beyazlı taraftarların başkan Hasan Arat'a Mourinho ve Lewandowski çağrısında bulunması oldu. Taraftarlar, Hasan Arat'ı karşılarında gördüklerinde "Başkan bize Mourinho getir!" ve "Taraftar şaşırdı, Lewandowski istiyor!" şeklinde tezahüratlarla tempo tuttu.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika

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