Şampiyonluk maçının heyecanını dev ekranda yaşayacaklar

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile J&M Çanakkale Belediyespor arasında 13 Mayıs Salı günü oynanacak play-off final serisi final maçı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile J&M Çanakkale Belediyespor arasında oynanacak play-off final serisinin 5.maçında şampiyon ve Süper Lig'e adını yazdıracak takım belli olacak. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak şampiyonluk için sezon boyunca kıyasıya mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'un deplasmanda oynayacağı son maçında Turgutlu'dan destek olunacak. Manisa temsilcisinin 13 Mayıs Salı günü 19.30'da başlayacak final maçı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

"Şampiyonluk heyecanını tek yürek yaşamaya davet ediyoruz"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çok heyecanlıyız. Hepimiz bu anı, bu maçı bekliyoruz. Her maçımızda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın şampiyonluk maçında gönüllerinin Çanakkale'de olacağını biliyoruz. Bundan dolayı da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kuracağımız dev ekranla karşılaşmayı taraftarlarımız hep birlikte izleyecekler. Tüm hemşehrilerimizi 13 Mayıs Salı günü saat 19.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na, şampiyonluk heyecanını tek yürek olarak yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA