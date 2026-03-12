Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig\'de lider değişti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip Bandırmaspor, karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kaleci Akın Alkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Kırmızı kartın ardından baskısını artıran Esenler Erokspor, 14. dakikada Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Bandırmaspor, ilk yarının bitmesine saniyeler kala penaltı kazandı. Bandırmaspor, 45+9. dakikada Dougles Tanque'nin penaltı golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak İstanbul ekibi, Erzurumspor'un mağlup olması nedeniyle 63 puana ulaşarak averajla liderliğe yükseldi. Bandırmaspor ise puanını 46 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırmaspor, kendi sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.
