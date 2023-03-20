Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı - Son Dakika
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Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı

20.03.2023 14:45

Haftalar geçtikçe Türkiye Süper Lig'inde son virajlara doğru girilirken, şampiyonluk oranları bir defa daha yenilendi. Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle Galatasaray'ın oranı yükselerek 1.42'ye çıkarken, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin oranı ise Alanya zaferi sonrası düşerek 1.80'e geldi.

Süper Lig'de 26. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Son oranlarla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas daraldı.

GALATSARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA FARK AZALDI

Deplasmanda Konyaspor'a yenilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseldi. 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi. 26. hafta sonrası iki takım oranları arasındaki farkın kapanması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DÜŞTÜ

İstanbulspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20'ye çekildi. Trabzonspor'un oranı 100, Adana Demirspor'un oranı ise 150'de sabit kaldı.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDA BİR KAZA YAPTI ACISINI ADANA DEMİRSPORDAN ÇIKARIR EZE EZE 3-4 GOL ATARLAR DEMİRSPORA,DEMEDİ DEMEYİN. Cevap Yaz 16 14 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı - Son Dakika


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