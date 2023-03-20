Süper Lig'de 26. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Son oranlarla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas daraldı.
Deplasmanda Konyaspor'a yenilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseldi. 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi. 26. hafta sonrası iki takım oranları arasındaki farkın kapanması dikkat çekti.
İstanbulspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20'ye çekildi. Trabzonspor'un oranı 100, Adana Demirspor'un oranı ise 150'de sabit kaldı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı - Son Dakika