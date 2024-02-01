Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Raffa Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahası'nda Raffa Büyükler Türkiye Şampiyonası yapıldı. Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 90 sporcunun katıldığı Raffa Türkiye Şampiyonası 6 gün süren çekişmeli maçlara sahne oldu. Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanc ile Bingöl Bocce Takımı sporcusu Şevval Akcanlı'dan oluşan büyük bayan takımı Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada ikinciliği Ankara Bocce Takımı'ndan Esile ve Hümeyra Emen alırken, Türkiye üçüncülüğünü ise Alaçamspor'dan Buse Kır ve Melike Çoşguner elde etti.
Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Altı gün süre yorucu ve çok zevkli maçların oynandığı Türkiye şampiyonasından sporcularım büyük bayanlarda Türkiye şampiyonluğu, Türkiye üçüncülüğü ile büyük erkekler altın nokta atışlarında Umut Kalaycı ile Türkiye üçüncülüğü aldı. Sporcularımı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye şampiyonluğu Samsun'a hayırlı olsun. Milli takım seçmelerine katılacak sporcularıma başarılar diliyorum. 17- 21 Haziran'da İtalya'da yapılacak Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en büyük arzumuzdur" dedi. - SAMSUN
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