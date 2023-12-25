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Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu imkanı sunuyor - Son Dakika
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Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu imkanı sunuyor

Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştireceği 'Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın Projesi' ile ilçedeki öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu imkanı sunmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında öğretmenlere yüzme dersi eğitimi verilecek ve 250 öğretmenin faydalanması hedefleniyor.

Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu imkanı sunuyor
25.12.2023 - 10:27,
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Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştireceği "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın Projesi" ile ilçedeki öğretmenlere ücretsiz yüzme kursu imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Atakum Halk Eğitimi Merkezi antrenör desteğiyle gerçekleştirilecek bu proje kapsamında, öğretmenler su güvenliği konusunda bilinçlendirilerek yüzme becerisi kazanacak. Samsun'da devam eden ve 7'den 70'e herkese yüzmeyi öğretmeyi amaçlayan "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın" isimli proje çerçevesinde öğretmenlere yüzme dersi eğitimi verilecek.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik yaptığı açıklamada, "Yüzme kurslarımız 26 Aralık Salı günü Atakum ilçemizde bulunan Samsun Olimpik Yüzme Havuzunda start alacak ve toplamda 8 hafta boyunca kadın ve erkek öğretmenlerimizin katılımıyla devam edecek. Yüzme, fiziksel ve psikolojik sağlığa olumlu yönde etki eden kapsamlı bir spor aktivitesidir. Fiziksel açıdan bakıldığında, yüzme kas kuvvetini artırma, dayanıklılığı geliştirme gibi olumlu etkiler oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu spor, tüm vücut kaslarını etkileyerek genel bir kondisyonu desteklerken, eklem ve kemik sağlığını koruma özelliğine de sahiptir. Psikolojik açıdan ise yüzme stresle başa çıkma becerisi geliştirme, rahatlama ve zihinsel sağlığı koruma konusunda yardımcı olabilir. Aynı zamanda, yüzme sırasında suyun sakinleştirici etkisi, endişe ve gerginliği azaltarak mental sağlığı da güçlendirebilir. Yüzme bilmenin bu fiziksel ve psikolojik avantajları, öğretmenlerimizin yaşam kalitesini artırarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için önemli bir unsur olarak öne çıkacaktır" diye konuştu.

"İlk etapta 250 öğretmen faydalanması hedefleniyor"

Projeden ilk etapta 250 öğretmenin yararlanması hedeflenirken, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, fiziksel ve psikolojik sağlığa olumlu etkileri olan yüzme bilmenin herkesin hakkı olduğu inancıyla öğretmenleri sağlık ve su güvenliği konusunda bilinçlendirerek "Yüzme Bilmeyen Öğrenci Kalmasın" çalışması sonrasında öğretmenlerin de bu fırsattan yararlanmasıyla, ilçede daha güvenli bir toplumun temellerinin atılması hedefleniyor. Müdür Yetik, planlanan 8 haftalık sürecin, grupların durumuna göre 2-3 hafta daha uzatılabileceğini belirterek, "Bu proje ile Karadeniz kıyısındaki Atakum ilçemizde, yüzme bilmeyen öğretmenimizin kalmamasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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