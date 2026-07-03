Samsun Badminton Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Badminton Müsabakaları Başladı

Samsun Badminton Müsabakaları Başladı
03.07.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Badminton Federasyonu, 36 kulübün katıldığı turnuvayı Samsun'da düzenliyor.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Süper Lig, 1'inci Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular ve kulüpler mücadeleye başladı. Şampiyonada 12 Süper Lig, 12 Birinci Lig ve 12 Gelişim Ligi takımı olmak üzere toplam 36 kulüp yer alıyor. Müsabakalarda Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Bursa, Mersin, Muş, Eskişehir, İzmir, Batman, Ağrı ve Gaziantep'ten gelen toplam 288 sporcu korta çıkıyor. Organizasyonda 144 kız ve 144 erkek sporcu, takımlarını üst sıralara taşımak için raket sallıyor. Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, liglerinde derece elde edebilmek ve takımlarına puan kazandırmak amacıyla mücadele ediyor. Farklı yaş kategorilerindeki sporcuların yer aldığı müsabakalar boyunca çekişmeli karşılaşmaların yaşanması bekleniyor.

Turnuvanın sonunda kendi liglerinde başarılı olan takımlar derece elde edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Badminton Müsabakaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti

16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 16:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Badminton Müsabakaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.