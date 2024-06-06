Samsun Canik Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Spor

Samsun Canik Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı

Samsun Canik Belediyesi, öğrencileri spor eğitimleriyle buluşturduğu yaz spor okulu kayıtlarını başlattı. Kickboks, boks, muay thai, wushu, tekvando, güreş, basketbol, futbol ve tırmanış branşlarında ücretsiz eğitim verilecek.

06.06.2024 15:58
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Samsun Canik Belediyesinin öğrencileri spor eğitimleriyle buluşturduğu yaz spor okulu kayıtları başladı.

Yaz tatili döneminde yüzlerce öğrencinin sporla buluştuğu Canik Belediyesi Yaz Spor Okulu, bu yıl da öğrencilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Canik Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda kickboks, boks, muay thai, wushu, tekvando, güreş, basketbol, futbol ve tırmanış branşlarında ücretsiz eğitim verilecek. Yaz spor okulu kayıtları, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi üzerinden yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun Canik Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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