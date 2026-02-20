Samsun'da Capoeira Atölyesi - Son Dakika
Samsun'da Capoeira Atölyesi

Samsun\'da Capoeira Atölyesi
20.02.2026 20:08
Samsun'da düzenlenen capoeira atölyesinde Brezilyalı eğitmen 3 gün boyunca eğitim verdi.

Samsun'da capoeira (müzik, dans, akrobasi ve dövüş sanatını bünyesinde barındıran savunma sanatı) atölyesi gerçekleştirildi.

Samsun merkezli olarak 2007'de kurulan ve birçok ilde temsilcilik aracılığıyla eğitim veren Capoeira Derneğince, Bowling Akademi'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, capoeira sporunun ana vatanı Brezilya'dan kente gelen eğitmen Eduardo Dos Santos, 3 gün boyunca en küçüğü 3 yaşında olmak üzere farklı yaş gruplarına eğitim verdi.

Eğitime, Kayseri, Adıyaman, Mersin, İstanbul, Eskişehir, Kahramanmaraş temsilciliklerinden gelenlerin yanı sıra Rusya ve Belçika'dan çok sayıda capoeira sporcusu katıldı.

Dernek Başkanı Güngör Doğanay, gazetecilere, 2004 yılından bu yana düzenli olarak "Capoeira Kültür ve Spor Festivali" düzenlediklerini söyledi.

Sporculara, motivasyonlarını artırmak için alanında iyi capoeira ustalarını Samsun'a davet edip ders verdiklerini anlatan Doğanay, "Samsun bu sporu çok sevdi ve burası önemli bir merkez haline geldi. Yaklaşık 70 öğrenci ve velimizle Bowling Akademi'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl bir ilke imza atıp 19 Mayıs haftasında Brezilya'dan birkaç misafir getirerek gösteri, etkinlik ve eğitim atölyeleri yapmayı planlıyoruz." dedi.

Eduardo Dos Santos ise capoeiraya ilginin güzel olduğunu, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye'ye en kısa sürede tekrar gelmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Capoeira, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Samsun, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Capoeira Atölyesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Capoeira Atölyesi - Son Dakika
