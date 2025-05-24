Samsun'da Satranç Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Samsun'da Satranç Şampiyonası Düzenlendi

Samsun\'da Satranç Şampiyonası Düzenlendi
24.05.2025 12:36
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Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin 106. yılında, Türkiye Gençler ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları yapıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlatmasının 106. yılında, 17-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Samsun'da Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Ankara'da Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Samsun'da Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından 26 ilden gelen 152 genç sporcu, satranç masasında karşı karşıya geldi. Şampiyonada FM Uygar Duruçay birinci olurken, ikinci Buğra Hamza Tutmaz ve üçüncü Yüşahan Nuhoğlu oldu. Kadınlar kategorisini ise Nur Sima Tanrıver birinci, Naz Mercan Fidan ikinci ve Ayşe Naz Açıkgöz üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyonanın ödül törenine TSF Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse, sporcular ve hakemler katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadelesi sonucunda, toplamda 200 bin TL'lik nakdi ödül sahiplerini buldu.

Emektarlar yılların birikimiyle hamle yaptı

17-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da ise Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada kıdemli emektarlar genel kategorisinde birinci Mustafa Sabri Koçak, ikinci Osman Zeki Sayber, üçüncü Ahmet Cihad Türkoğlu, dördüncü Hür Yasin ve beşinci Halil Nejat Özmen olurken, emektarlar genel kategorisinde birinci Bülent Erşahin, ikinci Tufan Can Uzuner, üçüncü Ergin Çiftçi, dördüncü Cem Önem ve beşinci Mehmet Halil Çağlar olarak tamamladı.

Kıdemli emektarlar kadınlarda birinci Ayşe Alparslan, ikinci Canan Ar ve üçüncü olarak Hülya Kiraz, emektarlar kadınlar ise Elena Beytaş birinci, Hidayet Taşan ise ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın ödül törenine TSF Yönetim Kurulu Üyesi Mert Dikeç, TSF Genel Sekreteri Fırat Yalçın, TSF Ankara İl Temsilcisi Aylin İbişoğlu, sporcular ve hakemler katıldı. Federasyonun Ulus'ta bulunan Atatürk Satranç Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, 25 ilden 89 emektar sporcu hamle yaptı. Şampiyonada dereceye giren sporculara toplamda 150 bin TL nakdi ödül takdim edildi.

"Satranç, evrenselliğin en güzel örneklerinden biri"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın düzenlenen her iki turnuva için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na vurgu yaparak, "Sporun her yaştan ve her milletten insanı bir araya getiren evrensel bir alan olduğunu bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Satranç, bu evrenselliğin en güzel örneklerinden biri olarak, 7'den 70'e herkesin katılabildiği bir spor dalı olduğunu bu turnuvalarla bir kez daha kanıtladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği değer, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaktadır. Onun 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, hem fiziksel hem zihinsel gelişimi destekleyen branşlar içinde satrancın da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu turnuva ile hem Atatürk'ün izinden yürümeye devam ediyor hem de gençlerimize ve her yaştan katılımcımıza sporun birleştirici gücünü yaşatıyoruz. Bu kapsamda turnuvalarımızda emeği geçen bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun'da Satranç Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika

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