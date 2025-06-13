Samsun\'da Yaz Spor Okulları İçin Başvurular Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaz spor okulları için başvurular başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların zihin ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından genç nesillerin yeteneklerini keşfetmelerine ve spor aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları düzenleniyor. Başvuruların 13 - 30 Haziran tarihleri arasında kabul edileceği yaz spor okullarında, 7 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında çeşitli spor branşlarında eğitimler sunulacak.

6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği okullar, hem fiziksel gelişimlerine katkı sunacak hem de yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacak. Sporla iç içe, disiplinli, sağlıklı ve sosyal bireyler yetiştirmeyi amaçlayan program çocuklara spor sevgisini aşılıyor.

Zengin branş seçenekleriyle herkes için spor

Yaz spor okulları kapsamında 13 farklı branşta eğitim verilecek. Programda yer alan spor dalları arasında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, badminton, tenis, halter, dragon bot, golf, atlı spor, su kayağı, güreş ve halk dansları yer alıyor.

Yaz spor okullarında sunulan branşlara ve yaş gruplarına göre belirlenen eğitim takvimi şu şekilde:

" Futbol: 6-11 yaş arası erkek çocuklara yönelik futbol eğitimleri, hafta içi her gün sınırsız kontenjanla gerçekleştirilecek.

Basketbol: 8-11 yaş arası erkek çocuklara yönelik eğitimler, cuma ve pazar günleri sınırlı kontenjanla düzenlenecek.

Voleybol: 9-12 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik voleybol eğitimleri, cumartesi ve pazar günleri sınırsız kontenjanla yapılacak.

Tekvando: 7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik salı ve perşembe günleri sınırsız kontenjanla hizmet verecek.

Badminton: 7-14 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik badminton eğitimleri, cumartesi ve pazar günleri sınırsız kontenjanla düzenlenecek.

Tenis: 8-14 yaş kız ve erkek grubuna yönelik tenis kursları, salı ve perşembe günleri sınırlı kontenjan ile yapılacak.

Halter: 11-18 yaş arası kız ve erkekler için halter antrenmanları, hafta içi her gün sınırsız kontenjanla yapılacak.

Dragon Bot: 13-18 yaş arası kız ve erkek grubu için su sporlarına giriş niteliğinde olan bu eğlenceli branş, salı ve perşembe günleri sınırlı kontenjan ile yapılacak.

Atlı Spor: 14-18 yaş arası kız ve erkeklere yönelik olarak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sınırlı kontenjanla düzenlenecek atlı spor eğitimleri, doğayla iç içe bir deneyim sunacak.

Su Kayağı: 9-15 yaş arası kız-erkek çocuklar için salı ve perşembe sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek su kayağı etkinlikleri, hem eğlenceli hem de heyecan verici bir deneyim sunacak.

Güreş: 9-15 yaş arası erkek çocuklara özel olarak planlanan güreş kursları, hafta içi her gün sınırsız kontenjanla gerçekleşecek.

Halk Dansları: 11-18 yaş arası kız ve erkek öğrenciler için salı günleri sınırlı kontenjan ile düzenlenecek halk dansları kursu, hem kültürel hem fiziksel gelişim açısından önemli katkılar sağlayacak."

Başvurular başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler, 13-30 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuru bana gerçekleştirebilecek. - SAMSUN