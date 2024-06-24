Samsun İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Spor

Samsun İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları Faaliyete Geçti

Samsun İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları Faaliyete Geçti

Samsun İlkadım Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarında 12 farklı branşta kayıtlar başladı. Her yaş grubundan yoğun katılım bekleniyor.

24.06.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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Samsun İlkadım Belediyesinin 12 branşta açtığı yaz spor okullarında faaliyetler başladı.

Bugün itibarıyla başlayan yaz spor okullarında, toplam 12 branşta kayıtlar yapılacak. Kayıtların devam ettiği faaliyetlere, en küçüğü 6 yaş grubundan olmak üzere her yaş grubundan yoğun katılım bekleniyor. Çocukların ve gençlerin yaz spor okullarında sporla dolu bir yaz geçireceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da geleceğin sporcularını yetiştirmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Mete Adanır Spor Salonu, Derebahçe Fitness Salonu ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde toplam 12 branşta 25 antrenör, 19 Halk Eğitim Merkezi öğreticisi, 3 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve 2 belediye personeli ile yaz spor okullarının eğitim vereceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Spor sadece bedensel sağlığımızı değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da geliştiren ve bizleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran önemli bir aktivitedir. Spor yapan birey pozitif ve olumlu düşünür, fiziksel olarak kendisini geliştirir, stresten uzak durur. Spor yapmak, sadece iyi görünmeyi sağlamayıp daha iyi düşünmeyi, daha kapsamlı bakış açısı geliştirmeyi, hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, doğru iletişim kurmayı, hızlı tepki vermeyi ve koordinasyon yeteneğini geliştirir. Spor, bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur. Özgüvenini arttırır, kurallara uymayı sağlar" diye konuştu.

Yaz spor okullarına yoğun bir katılım beklediklerini söyleyen Başkan Kurnaz, "Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte, yaz spor okullarımız da faaliyetlerine başlıyor. Her yıl bin 500 ila 2 bin arasında öğrencimizin katılım sağladığı yaz spor okullarımızda kentimizde yaş grubu gözetmeksizin herkesin spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak ve onları korumak ve sporu yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarımıza önem veriyoruz. Branşlarında uzman antrenör kadromuzla, vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan yaz spor okulu faaliyetlerimize, çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları Faaliyete Geçti - Son Dakika

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