Samsunspor Alanyaspor'u Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Alanyaspor'u Bekliyor

Samsunspor Alanyaspor\'u Bekliyor

Samsunspor, Alanyaspor ile oynayacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.

23.11.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan Samsunspor, zirveden uzaklaşmamak için Alanyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. 7 maçlık namağlup serinin ardından deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybederek zirve yarışında yara alan Samsunspor, üst üste 2 maçını kendi evinde oynayacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Celil Yüksel ve kart cezalısı Ait Bennasser maç kadrosunda yer alamayacak.

Geride kalan haftalarda Samsunspor ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Rakip filelere 24 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 13 gol gördü. Evinde çıktığı 6 maçın 3'ünü kazanan Samsun ekibi, 2 mücadeleyi ise kaybetti, 1 müsabakada ise berabere kaldı.

Alanyaspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen Akdeniz temsilcisi, kendi kalesinde 14 gol gördü. Deplasmanda 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, 3 dış saha maçından ise puansız ayrıldı. Konuk ekipte Teknik Direktör Sami Uğurlu, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Ligde bu sezon Kasımpaşa'nın teknik direktörü olarak Samsunspor'u İstanbul'da ağırlayan Uğurlu, kırmızı-beyazlılara bu maçta 4-1 kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Samsunspor, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Alanyaspor'u Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor Alanyaspor'u Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.