Hüseyin Eroğlu: "İyi bir serimiz vardı, bitti" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "İyi bir serimiz vardı, bitti"

25.04.2022 23:16

- Hüseyin Eroğlu: "İyi bir serimiz vardı, bitti" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçına kadar çok iyi bir seriyle geldiklerini ama son saniyede mağlup olarak serilerinin sona erdiğini söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "İyi bir serimiz vardı, bitti"

SAMSUN - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçına kadar çok iyi bir seriyle geldiklerini ama son saniyede mağlup olarak serilerinin sona erdiğini söyledi.

Ege temsilcisi Altınordu, 1-0 öne geçtiği Samsunspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son saniye golüyle kaybettikleri Samsunspor deplasmanında maç sonu basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti. Son saniye golüyle kaybetmenin üzücü olduğunu belirten Eroğlu, "İyi bir seri yakalamıştık. Deplasmanda Ankaragücü galibiyeti çok önemliydi. Samsunspor'un da kötü gidişatı vardı. Onlar da kazanmak istiyordu. 1 puan da bizim için iyiydi. İlk yarı kontrollü geçiyordu. Güzel bir dakikada gol bulduk ama golden sonra hemen gol yedik. Golü erken yemesek oyun bizim lehimize dönecekti. Samsunspor'un skor anlamında çok güçlü oyuncuları var. 2. yarıda kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Değerlendirsek bizim açımızdan daha iyi olabilirdi. Çok pas hatası yaptık. Son dakika maç bitmek üzereyken talihsiz bir gol yedik. Daha erken gol yiyebilirdik ama biz de atabilirdik. Bay haftasına giriyoruz. İyi bir serimiz vardı, burada bitti. Son 3 maçımız kaldı. Kalan maçlarda en iyi sonuçları almaya çalışacağız"

Hüseyin Eroğlu: İyi bir serimiz vardı, bitti
Hüseyin Eroğlu: İyi bir serimiz vardı, bitti
Hüseyin Eroğlu: İyi bir serimiz vardı, bitti
Hüseyin Eroğlu: İyi bir serimiz vardı, bitti

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'İyi bir serimiz vardı, bitti' - Son Dakika


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