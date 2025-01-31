Samsunspor, Başakşehir Maçına Hazır

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Antrenmana parmağında kırık nedeniyle ameliyat olan Emre Kılınç katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.
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