Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe hakkında ağır ifadeler kullandı. "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Yıldırım, "Ligde Fenerbahçe'nin üstündeysek, Fenerbahçe utanmalı. Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor" ifadelerini kullandı.

06.11.2024 15:09  Güncelleme: 15:21
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Süper Lig ekibi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe arasındaki gerilim giderek büyümeye devam ediyor.

"GALATASARAYLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe hakkında ağır ifadeler kullanan Yıldırım, "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor" dedi.

"ÖZ ELEŞTİRİNİZİ YAPIN"

Ali Koç'a da sert çıkışan Yıldırım, "Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi! Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye küfür gibi sözler

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • oceanAhmet:
    Bu takım yarın Galatasaray’a yenildiğinde ne olacak diye sorarlar adama. Hırbo 11 6 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Başkan biraz sanki hızlı gidiyorsun gibi geliyor genelde lig başladığında üç büyükler harici biraz hızlı giderler hani diyorum ki hızlı giden atın Pook seyrilmesin 10 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Helal başkan 5 8 Yanıtla
  • Bekir Canverdi:
    La ne abarttınız şu adam müsvettesini Düne kadar adı duyulmayan şahsiyet kalkmış laf söylüyor 9 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    Samsun başkanı kimdir la boş beleş adamlar sallıyor Yalova kaymakamı 7 2 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Adam 2 5 Yanıtla
  • burhan null:
    sen kimsinki Fenerbahçe,ye dil uzatıyorsun hadsiz. 5 2 Yanıtla
  • deyvani10 :
    nedir bu fenerbahçe düşmanlığı arkadaş. seni nasıl başkan seçmişler cahil 4 2 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Sen acikca savas ilan etmissin Fb ye. Kulfeti kabulunse fb icin sikinti yok. Samsunda sadece gs liler de yasamiyo... 4 1 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    her konuşmasında illaki trabzonsporun adını anıyor. sonunda eline verecekler bu gidişte.... 2 1 Yanıtla
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