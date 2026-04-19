Samsunspor - Beşiktaş İlk Yarı 0-0 Berabere

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Hyeon-Gyu Oh
Sarı kartlar: Dk. 38 Satka, Dk. 41 Makoumbou (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
