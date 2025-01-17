Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3'üncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda aldığı Kayserispor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor. 30 puanla 6'ncı sıradaki Beşiktaş ise Bodrum FK maçının ardından üst üste ikinci galibiyetini alma hedefinde.
Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
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