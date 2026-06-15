Samsunspor Bocce Takımı\'ndan Şampiyonluk!

Samsunspor Bocce Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Volo Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dört gün süren organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı şampiyonada Samsunsporlu sporcular kürsünün her basamağında yer almayı başardı.

Çift bayanlarda türkiye şampiyonluğu

Şampiyonada Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Fatmanur Alçin, Mersinli sporcu Aleyna Kırvarlı ile birlikte yer aldığı çift bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Diğer kategorilerde de başarısını sürdüren Samsun temsilcisinde, tek bayanlar kategorisinde Melek Ünlü Türkiye ikinciliğini elde ederken, Merve Deniz ise Volo Kombine dalında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede, sporcuların bu başarı için aylarca yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Bozdemir, "Nevşehir'deki şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Sporcularımın emekleri ve özverili çalışmaları meyvesini verdi, hepsini kutluyorum" dedi.

Samsun ekibinin geniş bir sporcu havuzuna sahip olduğuna dikkati çeken Bozdemir, desteklerinden dolayı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım başta olmak üzere kulüp yöneticilerine, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye ve Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı'na teşekkür etti.